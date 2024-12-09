В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София

В 2024 году в Москве чаще всего мальчикам давали имя Михаил, а девочкам — София. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

С начала года органы ЗАГС зарегистрировали в городе более 2200 детей с именем Михаил. На второе по популярности место попал Александр, а на третье — Лев. Среди мужских имен популярностью также пользовались Максим, Марк, Иван, Артем, Матвей.

Девочек называли Софией более 1800 раз. В тройку лидеров также вошли Анна и Мария. В топ-10 попали Ева, Виктория, Василиса, Варвара, Александра, Полина и Алиса.

Среди необычных мужских имен были зафиксированы Ярополк, Ромео, Пересвет, Люцифер, Сократ, Грач, Мираж, а женских — Федора, Сирена, Светозара, Владимира, Властелина, Европа, Ива, Клеопатра, Луна, Муза, Нева, Кристалл, Сахар.

«Самыми популярными датами рождения с начала года стали 5 июля и 8 августа, если же смотреть в разрезе месяцев, то больше всего детей появилось на свет в июле», — добавила Уханева.