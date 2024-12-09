«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем

Пол Мескаль снялся в музыкальной пародии на «Гладиатора-2», став звездным гостем шоу «Saturday Night Live». Актер вернулся к своей роли Луция, но в необычном ключе.

Мескаль блеснул вокальными навыками, когда вышел пародийный трейлер музыкальной версии исторического боевика. «„Гладиатор-2“ — хит, заработавший более 300 млн долларов по всему миру, но после него мы увидели огромный успех „Моаны-2“ и „Злой“. Так что после нескольких поспешных пересъемок „Гладиатор-2“ теперь мюзикл», — сказал актер.

В четырехминутном видео персонаж Макринуса пиарит Рим, мечтающий о славе Луций убивает соперников на арене, а император (по крайней мере, один из них) зачитывает рэп. В конце главный герой улетает из Колизея на метле из «Гарри Поттера».