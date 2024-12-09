Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия

Сегодня / 09:18
Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Сегодня / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Сегодня / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Сегодня / 11:55
Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами
Сегодня / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем
Сегодня / 10:38
Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»
Обновлено сегодня в 00:14
МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны
Вчера / 21:21
Хидео Кодзима протестировал Death Stranding 2 — и заснул
Вчера / 20:31
Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото
Вчера / 19:46
Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов
Вчера / 18:10
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость
Вчера / 17:25
В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью
Вчера / 16:51
Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа
Вчера / 16:01
В Петербурге силовики сорвали вечеринку в арт-пространстве «Явление»
Вчера / 15:20
Барри Кеоган разошелся с Сабриной Карпентер и удалил инстаграм* из‑за ее фанатов
Вчера / 13:27
Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион
Вчера / 10:51
Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»
Вчера / 09:50
Ozon хочет нанимать работников из Индии
Вчера / 09:15
Вышел трейлер второго сезона «Разделения»
7 декабря / 21:52
Аня Тейлор-Джой стоит на страже у врат ада в трейлере «Ущелья»
7 декабря / 19:55
Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков»
7 декабря / 17:55
Начинающая писательница резко стала популярной из‑за обычного твита
7 декабря / 16:59
РКН может ограничить работу восьми зарубежных хостинг-провайдеров
7 декабря / 15:56
В топ фильмов у российских пиратов в ноябре попали «Джокер-2» и «Апокалипсис Z»
7 декабря / 14:53
Россиянка выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти вещи из Дубая
7 декабря / 13:40
Петербуржец подал в суд на администрацию города за проигнорированные эскизы и потерянное время
7 декабря / 12:58
Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»
7 декабря / 12:35
Президент Южной Кореи извинился за военное положение
7 декабря / 11:31
Павел Дуров дал показания по существу дела во французском суде
7 декабря / 10:45
Бретт Голдстайн может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», Марк Стронг — Дамблдора
7 декабря / 09:27
Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета из‑за учений РКН
7 декабря / 08:42
Силовики устроили рейды в «Центральной станции», «Систерс» и Bizarre
7 декабря / 02:50
«Я не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приемной семье повлияло на него
7 декабря / 02:00
Адам Скотт и Даниель Дедуайлер присоединятся к комедийному триллеру «Спасители»
7 декабря / 01:16
Падди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи

Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия

Сегодня в 09:58
Фото: Bill Clark/Getty Images

Дональд Трамп может помиловать участников штурма Капитолия, когда наступит его первый день на посту президента США. Об этом избранный глава государства заявил на канале NBC News, когда его спросили об освобождении его сторонников, несогласных с результатами выборов 2020 года, передает Reuters.

Трамп считает, что расследование против участников штурма было коррумпированным, поэтому не исключает помилования более чем 900 человек. Политик отметил, что каждое дело будет «рассматриваться отдельно», поэтому могут быть «некоторые исключения» — для тех, кто действовал «радикально» или «безумно».

«Я буду действовать очень решительно с первого дня», — заявил Трамп.

В январе 2021 года сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В результате нападения более 140 полицейских получили ранения и несколько человек погибли. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили — президентом стал Джо Байден.

В ходе расследования, которое стало крупнейшим в истории США уголовным делом, по меньшей мере 1572 обвиняемым предъявили обвинения в нападении 6 января. Их обвиняли по разным статьям — от незаконного проникновения на закрытую территорию до подстрекательства к мятежу и насильственному нападению.

2 декабря Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, сняв с него обвинения в незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Ранее президент США неоднократно заявлял, что не воспользуется своими привилегиями, чтобы помиловать сына или смягчить его приговор.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами