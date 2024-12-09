Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия

Дональд Трамп может помиловать участников штурма Капитолия, когда наступит его первый день на посту президента США. Об этом избранный глава государства заявил на канале NBC News, когда его спросили об освобождении его сторонников, несогласных с результатами выборов 2020 года, передает Reuters.

Трамп считает, что расследование против участников штурма было коррумпированным, поэтому не исключает помилования более чем 900 человек. Политик отметил, что каждое дело будет «рассматриваться отдельно», поэтому могут быть «некоторые исключения» — для тех, кто действовал «радикально» или «безумно».

«Я буду действовать очень решительно с первого дня», — заявил Трамп.

В январе 2021 года сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В результате нападения более 140 полицейских получили ранения и несколько человек погибли. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили — президентом стал Джо Байден.

В ходе расследования, которое стало крупнейшим в истории США уголовным делом, по меньшей мере 1572 обвиняемым предъявили обвинения в нападении 6 января. Их обвиняли по разным статьям — от незаконного проникновения на закрытую территорию до подстрекательства к мятежу и насильственному нападению.