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Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»

Сегодня в 10:38
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Джей Зи (настоящее имя Шон Картер) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном «Дидди» Комбсом. Об этом сообщает NBC News.

Иск был подан еще в октябре, и первоначально в качестве ответчика был указан Пи Дидди. Однако с тех пор иск подали повторно, и теперь там фигурирует и Джей Зи. В обвинении анонимная «Джейн Доу» утверждает, что Комбс и Картер изнасиловали ее после того, как привели на вечеринку MTV Music Video Awards.

Обвинение заставило Джей Зи впервые высказаться после ареста Пи Дидди. По словам рэпера, его адвокат получил письмо от адвоката по имени Тони Базби с предложением мирно урегулировать иск.

«Он рассчитывал, что характер этих обвинений и пристальное внимание общественности заставят меня пойти на мировую. Но нет, это возымело обратный эффект! Это заставило меня публично разоблачить вас как мошенника. Так что нет, я не дам вам ни единого цента!

Эти обвинения настолько отвратительны, что я настоятельно призываю вас подать уголовное заявление, а не гражданский иск! Кто бы ни совершил такое преступление против несовершеннолетнего, он должен быть заключён под стражу, вы согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживают настоящей справедливости, если это так», — заявил Джей Зи.

Он отметил, что кое‑что узнал об этом адвокате, и заявил, что юрист склонен к «подобным театральным представлениям»: «Я более чем готов иметь дело с такими, как вы. Вы утверждаете, что вы морской пехотинец?! Морские пехотинцы известны своей доблестью, а у вас нет ни чести, ни достоинства».

По словам Джей Зи, сейчас он переживает только из‑за своей семьи. «Нам с женой придётся усадить наших детей, один из которых уже в том возрасте, когда его друзья наверняка увидят прессу и будут задавать вопросы о сути этих утверждений. Я оплакиваю еще одну потерю невинности. Дети не должны сталкиваться с таким в своём юном возрасте. Несправедливо пытаться понять необъяснимую степень злобы, направленную на разрушение семей и человеческого духа.

Я от всего сердца поддерживаю настоящих жертв, которые вынуждены наблюдать, как их жизненная история облачается в костюм для получения прибыли этим охотником за „скорой помощью“ в дешёвом костюме.

Вы совершили ужасную ошибку, думая, что все „знаменитости“ одинаковы. Я не из вашего мира. Я молодой человек, который выбрался из трущоб Бруклина. Мы не играем в такие игры. У нас очень строгие правила и честь. Мы защищаем детей, а вы, похоже, эксплуатируете людей ради личной выгоды. Только ваша сеть конспирологов и лжепсихопатов поверит идиотским обвинениям, которые вы выдвинули против меня и которые, если бы не серьёзность, связанная с причинением вреда детям, были бы смешными», — заявил рэпер.

В ответ на заявление Джей Зи Базби написал в своих соцсетях, что ранее рэпер подал против него иск под псевдонимом, а также угрожал ему и истице.

«В своём недавнем заявлении он [Джей Зи] не упомянул, что моя фирма отправила его адвокату письмо с требованием от имени предполагаемой жертвы, и она никогда не требовала от него ни копейки. Вместо этого девушка хотела лишь конфиденциального посредничества. Его поведение оказало противоположный эффект. Она осмелела. Я очень горжусь её решимостью», — добавил адвокат.

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