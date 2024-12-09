Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Юру Борисова признали лучшим актером второго плана за роль Игоря в фильме «Анора» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Он разделил эту награду с Кираном Калкиным («Настоящая боль»), сообщает Variety.

Вместе с ними в этой категории номинировались Кларенс Маклин («Пой, пой») и Адам Пирсон («Другой человек»). Как пишет Variety, внимание со стороны Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса может сулить Борисову и Калкину «хорошие перспективы» на «Оскаре».

Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре», стала вторым самым молодым обладателем премии. В 1986 году за фильм «Бродяга» награду получила Сандрин Боннер, которой на тот момент было 19 лет, а Мэдисон — 25.

Инди-студия Neon, которая выпустила «Анору», стала главным победителем премии: два ее фильма номинировались на главный приз — «Анора» и «Семя священного инжира». В итоге звание лучшего досталось картине Шона Бейкера. Издание напоминает, что победители отбора критиков из Лос-Анджелеса трижды брали триумф на «Оскаре» — это «Повелитель бури» (2009 год), «Лунный свет» (2016) и «Паразиты» (2019).