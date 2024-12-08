Геймдизайнер Хидео Кодзима заснул во время тестов Death Stranding 2. Он признался, что в процессе работы над ожидаемым сиквелом часто не высыпается. Об этом постановщик написал в твиттере.

Кодзима отреагировал на твит своей ассистентки Аяко Тэрасива. Сотрудница Kojima Productions периодически постит фотографии начальника. На опубликованном в пятницу снимке глава студии сидит перед монитором с геймпадом в руках и закрытыми глазами.

«Я дважды уснул во время одной доставки на машине и врезался в скалу. Мне нужно больше спать», — написал Кодзима.

На фото Тэрасива геймдизайнер чаще всего пробует новый проект своей студии. Иногда он так увлечен процессом, что держит снеки во рту и не снимает темных очков в помещении. В редкие моменты он берет с собой еще одну игрушку: плюшевого червя или модельку Бридж-Бэби в инкубаторе.

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Релиз Death Stranding 2 ожидается в 2025 году на PlayStation 5. 13 декабря Хидео Кодзима примет участие в церемонии The Game Awards 2024, там может состояться премьера трейлера новой игры. В ее актерском составе участвуют Норман Ридус, Леа Сейду, Эль Фаннинг, Шиоли Китцуна, Трой Бейкер и Джордж Миллер.