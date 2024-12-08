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Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото

Сегодня в 20:31
Фото: из соцсетей Анны Асти

Анна Асти стала жертвой мошенников, они слили ее интимные фото. Об этом певица сообщила в аккаунте в инстаграме*.

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это грубое нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — написала артистка.

Последние полгода стали для нее «настоящим кошмаром», ведь ее и супруга Станислава Юркина еще и шантажировали, от них требовали «огромные суммы денег».

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — подчеркнула певица.

Асти также добавила, что в ее семейных отношениях «все в порядке»: «Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы».

Анна Асти стала артисткой 2024 года по версии VK Музыки. В последние 12 месяцев ее песни на площадке прибавили 300 млн прослушиваний.

В сентябре этого года певицу вместе с Филиппом Киркоровым вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!». Их вырезали из картины из‑за участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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