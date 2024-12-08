Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов

Пару рубиновых туфель, которые Джуди Гарленд носила в «Волшебнике страны Оз» 1939 года, продали на аукционе за 32,5 млн долларов. Об этом пишет NBC News со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions.

Торги за пару со съемок классического фильма начали с 1,5 млн долларов, аукционисты ждали ажиотажа и надеялись продать обувь за 3 млн. Однако обе оценки жаждущие покупатели преодолели в первую же минуту.

Из четырех уцелевших комплектов этот оказался самым дорогим. В 2000 году аналогичные красные туфельки продали за 666 тыс. долларов, еще одни в 2012 году приобрели Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо за 2 млн. и передали в музей Академии киноискусства в Лос-Анджелесе.

У проданных с молотка туфель есть и собственная история. В августе 2005 года их украли из музея Джуди Гарленд в Миннесоте. 77-летний Терри Джон Мартин разбил выставочную витрину молотком и сбежал с добычей.

Следствию преступник позже рассказал, что сообщник сообщил ему о страховке в 1 млн долларов на эту пару и предположил, что она украшена настоящими рубинами. После инцидента оценщик заявил вору, что никаких драгоценных камней на туфлях нет, а детали выполнены из стекла, и тот со злости выбросил их.