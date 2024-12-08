Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость

Правительство Токио переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Мера должна привести к увеличению рождаемости. Об этом пишет Japan Times.
Кроме того, работающим родителям с детьми до 10 лет предоставят выбор: сохранить полную зарплату или отказаться от части и уходить домой на два часа раньше, чтобы провести больше времени с детьми.
«Мы продолжим пересматривать рабочую нагрузку, чтобы женщинам не приходилось жертвовать своей карьерой ради рождения или воспитания детей. Настало время для Токио стать примером и продемонстрировать инициативу по защите и укреплению жизни, средств к существованию и экономики нашего народа в эти непростые для страны времена», — заявила губернатор Токио Юкико Коикэ.
В госучреждениях столицы Японии заняты 177 тыс. человек, они входят в число самых крупных работодателей в городе.
Новые меры объясняются рекордно низким уровнем рождаемости в стране. По данным Министерства здравоохранения, с января по июнь в стране было зарегистрировано 350 074 рождений, что ниже прошлогодних показателей.
По этой статистике Токио отстает от средних показателей по стране. Если во всей Японии, коэфициент рождаемости в 2023 году составил 1,2 ребенка на одну женщину, то в столице на каждую женщину приходится 0,99 детей. При этом для поддержания стабильного населения необходим коэффициент рождаемости в 2,1 ребенка, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития.
Уровень рождаемости в Японии снижается последние 8 лет, несмотря на усилия государства по поддержке родителей. Начиная с 90-х годов, правительство обязало компании предоставлять щедрый отпуск по уходу за ребенком, добавило субсидии на детский сад и начало предлагать родителям денежные выплаты. В начале этого года правительство Токио также запустило собственное приложение для знакомств, чтобы помочь одиноким людям найти партнера и вступить в брак.