Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость

Правительство Токио переведет своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Мера должна привести к увеличению рождаемости. Об этом пишет Japan Times.

Кроме того, работающим родителям с детьми до 10 лет предоставят выбор: сохранить полную зарплату или отказаться от части и уходить домой на два часа раньше, чтобы провести больше времени с детьми.

«Мы продолжим пересматривать рабочую нагрузку, чтобы женщинам не приходилось жертвовать своей карьерой ради рождения или воспитания детей. Настало время для Токио стать примером и продемонстрировать инициативу по защите и укреплению жизни, средств к существованию и экономики нашего народа в эти непростые для страны времена», — заявила губернатор Токио Юкико Коикэ.

В госучреждениях столицы Японии заняты 177 тыс. человек, они входят в число самых крупных работодателей в городе.

Новые меры объясняются рекордно низким уровнем рождаемости в стране. По данным Министерства здравоохранения, с января по июнь в стране было зарегистрировано 350 074 рождений, что ниже прошлогодних показателей.

По этой статистике Токио отстает от средних показателей по стране. Если во всей Японии, коэфициент рождаемости в 2023 году составил 1,2 ребенка на одну женщину, то в столице на каждую женщину приходится 0,99 детей. При этом для поддержания стабильного населения необходим коэффициент рождаемости в 2,1 ребенка, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития.