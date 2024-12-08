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В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью

Сегодня в 17:25
Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Подросток измарал фекалиями вход в квартиру Екатерины Мизулиной. Об этом пишет Baza, инцидент подтвердила глава «Лиги безопасного интернета» рассказала в своем телеграм-канале.

По информации телеграм-канала, 1 декабря 16-летний парень пришел к двери квартиры в Погорельском переулке и напакостил на площадке, а затем выложил видео в сети. За поступок ему обещали 500 долларов, но не заплатили.

© Фото: Baza

«Парень состоял в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной, где предложили крупную сумму денег за то, чтобы нахулиганить в доме, где я якобы живу. В том же чате распространялись и крайне агрессивные угрозы насилия в мой адрес», — уточнила Мизулина.

Общественница также выложила видео с участием хулигана, мальчик сидит в кабинете и приносит извинения за поступок. На еще одной записи она показала переписку с неизвестным из смартфона подростка, там он делится адресом криптокошелька с неизвестным и просит оплатить работу, но вскоре его собеседник перестает отвечать на сообщения.

Глава ЛБИ добавила, что юнца «за пару часов» нашли по камерам видеонаблюдения, а теперь его ждет административный штраф за нарушение общественного порядка, а его отца — наказание за неисполнение родительских обязанностей.

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