Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа

Аниматор и видеоблогер Cybershell обвинил производителя вибраторов в плагиате и потребовал авторских отчислений. Ему показалось, что дизайн секс-игрушки слишком уж похож на его персонажа в игре Spore.

На своей странице в X блогер написал, что дизайн устройства Lovense Lush 3 «явно скопирован» с его персонажа Попогляда (The Asswatcher), которого он собрал в Spore еще 16 лет назад, а затем выложил ролик с ним на ютуб. «Честно говоря, я считаю, что заслуживаю кое-каких авторских отчислений», — написал Cybershell.