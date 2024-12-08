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Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа

Сегодня в 16:51
Фото: Morderska

Аниматор и видеоблогер Cybershell обвинил производителя вибраторов в плагиате и потребовал авторских отчислений. Ему показалось, что дизайн секс-игрушки слишком уж похож на его персонажа в игре Spore.

На своей странице в X блогер написал, что дизайн устройства Lovense Lush 3 «явно скопирован» с его персонажа Попогляда (The Asswatcher), которого он собрал в Spore еще 16 лет назад, а затем выложил ролик с ним на ютуб. «Честно говоря, я считаю, что заслуживаю кое-каких авторских отчислений», — написал Cybershell.

Создатели вибратора на претензию Cybershell не ответили.

В начале года «Афиша Daily» делала подборку лучших секс-девайсов для девушек, что любят оральные ласки. Пришлось покопаться в секс-шопах, обойдя стороной неведомый кринж, чтобы отыскать 15 лучших дразнящих клитор игрушек.

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