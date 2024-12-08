В Петербурге силовики сорвали вечеринку в арт-пространстве «Явление»

В Петербурге полиция нагрянула на закрытую вечеринку в арт-пространстве «Явление». Видео опубликовал телеканал «78».

На записи сотрудники МВД в шлемах и балаклавах приказали посетителям лечь на пол лицом вниз. По данным «78», на место приехали оперативники центра по борьбе с экстремизмом и предотвратили «несогласованное мероприятие, связанное с пропагандой запрещенной ЛГБТ-идеологии».

По словам источника медиа в правоохранительных органах, причиной визита стала закрытая ЛГБТ-вечеринка. Одной из участниц была известная квир*-журналистка Ковальски Ал Вальто, уточнил собеседник.

«Известия» уточняют, что мероприятие называлось «Круги свободы — бал». По информации газеты, «правоохранители устроили рейд для проверки законности мероприятия, а также для установки возраста посетителей».

Как пишет «78», из 130 гостей задержаны оказались около 19 человек. Среди них оказался сын бывшего депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского** Михаил, видео из ОВД опубликовали «Известия».

Также с места были изъяты 37 книг, семь плакатов, 15 дисков, 32 листовки и два благодарственных письма, приводит цифры «78».

Телеканал также цитирует слова одной из участниц. Она рассказала, что мероприятие было «для своих», попасть туда можно было через специальную форму с упоминанием контактера.

Собеседница также пояснила, что мероприятие было больше похоже на «утренник со взрослыми», ничем противоправным они не занимались и не планировали.

Представители арт-пространства «Явление» открестились от мероприятия и призвали читать сообщения МВД: «Мы являемся площадкой, а не организаторами. Мы не имеем отношения к организации вчерашнего мероприятия. Со стороны властей к нам нет претензий, всю ответственность несет организатор».

Кроме того, площадка попросила гостей «забрать вещи сегодня, иначе они будут утилизированы».

В пятницу в Челябинске силовики пришли в клуб Edem, ранее на этом месте работал гей-клуб «Сахар». Они выключили музыку и положили мужчин в зале лицом в пол, кинолог с собакой обыскала их на наличие наркотиков.

Тем же вечером в Москве полиция устроила новые рейды по клубам. В этот раз она пришла в «Систерс» и Bizarre. Посетителей положили лицом в пол, у кого‑то нашли наркотики, а из клубов изъяли костюмы и инвентарь для БДСМ.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.