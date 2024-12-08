МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны

В Министерстве иностранных дел России заявили, что президент Сирии Башар Асад покинул пост президента и уехал из страны. Об этом пишет ТАСС.
По сообщению ведомства, перед отъездом глава государства провел переговоры о передаче власти с рядом участников вооруженного конфликта и распорядился сделать это мирным путем. Россия в этом диалоге не участвовала.
В МИДе отметили, что находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, а российские власти принимают все меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии граждан.
Военные на базах РФ в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, угроз их безопасности сейчас нет, добавили в министерстве.
Этим утром оппозиционные сирийские силы взяли столицу страны Дамаск, не встретив сопротивления. Они выступили по государственному телевидению и зашли в президентский дворец. Армия правящего режима покинула центр города.
Как пишет Al Jazeera, на главную площадь столицы вышли «тысячи людей», которые празднуют освобождение от «полувекового правления семьи Асадов».
По информации Reuters, Асад вылетел из города за несколько часов до прихода повстанцев. Вероятно, его самолет был сбит, а президент погиб при падении.