МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны

В Министерстве иностранных дел России заявили, что президент Сирии Башар Асад покинул пост президента и уехал из страны. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению ведомства, перед отъездом глава государства провел переговоры о передаче власти с рядом участников вооруженного конфликта и распорядился сделать это мирным путем. Россия в этом диалоге не участвовала.

В МИДе отметили, что находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, а российские власти принимают все меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии граждан.

Военные на базах РФ в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, угроз их безопасности сейчас нет, добавили в министерстве.

Этим утром оппозиционные сирийские силы взяли столицу страны Дамаск, не встретив сопротивления. Они выступили по государственному телевидению и зашли в президентский дворец. Армия правящего режима покинула центр города.

Как пишет Al Jazeera, на главную площадь столицы вышли «тысячи людей», которые празднуют освобождение от «полувекового правления семьи Асадов».