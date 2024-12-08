Барри Кеоган разошелся с Сабриной Карпентер и удалил инстаграм* из‑за ее фанатов

Барри Кеоган удалил аккаунт в инстаграме* после расставания с певицей Сабриной Карпентер. Ее поклонники стали преследовать бабушку и сына актера. Об этом он рассказал в посте в твиттере.

В августе 2022 года у звезды «Солтберна» появился сын от Алисон Сандро. Спустя год пара рассталась, и Кеоган сошелся с 25-летней исполнительницей хита «Espresso». Их отношения продержались около года. В начале декабря инстаграм-аккаунт Deuxmoi запустил слух об измене артиста с тиктокеркой, а позже он и певица заявили о расставании. Источник People также отрицал, что актер изменил партнерше.

В заявлении Кеоган отметил, что обычно не реагирует на оскорбления и слухи в сети, однако сейчас негатив перешел «слишком много границ».

«Я деактивировал аккаунт, потому что не могу позволить ситуации отвлекать меня от семьи и работы. Ни один человек не должен читать те сообщения, которые я получаю. Полные лжи, ненависти, отвратительных комментариев о моей внешности и персоне, о моих отцовских качествах», — написал актер.

Ирландец добавил, что травля вышла за пределы соцсетей. По его словам, кто‑то стал «стучать в дверь» дома его бабушки и следить за домом, где живет его ребенок.

«Каждый день я стараюсь быть самым здоровым и сильным человеком для моего мальчика. Хочу, чтобы он равнялся на отца, доверял мне и знал, что я его поддержу. Помните, что однажды ему придется прочитать всю вашу грязь. Уважайте других людей», — заканчивается пост Кеогана.