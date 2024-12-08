Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион

Из Российского государственного военно-исторического архива похитили указ Петра I. Пропажу заметили только после того, как документ появился на аукционе в Испании. Об этом источник рассказал «Известиям».
По информации издания, речь идет об указе императора Петра I от 11.11.1723 г., распоряжение касается добычи каменного угля и руды на Дону и в Воронежской губернии.
Как утверждает собеседник газеты, документ выставили на торги аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании, лот был опубликован на его сайте. Архивариусы устроили проверку и заметили, что указ идентичен одному из хранящихся в архиве.
Позже историки провели исследование императорской бумаги — оно показало, что в хранилище находится поддельный документ. В конце ноября специалисты РГВИА направили заявление о пропаже в Росархив, сейчас правоохранительные органы проводят собственную проверку по этому поводу.
В конце октября в РГВИА сообщили о пропаже указа Петра II 1727 года об отстранении коменданта Санкт-Петербурга Фаменцына и назначении на его место князя Г.А. Урусова. Документ обнаружили на аукционе во Франции, там его продали более чем за 3000 евро.