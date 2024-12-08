Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион

Из Российского государственного военно-исторического архива похитили указ Петра I. Пропажу заметили только после того, как документ появился на аукционе в Испании. Об этом источник рассказал «Известиям».

По информации издания, речь идет об указе императора Петра I от 11.11.1723 г., распоряжение касается добычи каменного угля и руды на Дону и в Воронежской губернии.

Как утверждает собеседник газеты, документ выставили на торги аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании, лот был опубликован на его сайте. Архивариусы устроили проверку и заметили, что указ идентичен одному из хранящихся в архиве.

Позже историки провели исследование императорской бумаги — оно показало, что в хранилище находится поддельный документ. В конце ноября специалисты РГВИА направили заявление о пропаже в Росархив, сейчас правоохранительные органы проводят собственную проверку по этому поводу.