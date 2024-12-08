Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»

В сети появился тизер восьмого сезона «Рик и Морти» в озвучке Сыендука. Премьера новых серий на телеканале Adult Swim запланирована на 2025 год.
В минутном отрывке Рик Санчес рассматривает разных кандидатов на роль Смита, отца Морти. Персонажи не ладят друг с другом, поэтому для семейства становится полным удивлением, когда они обнаруживают в своем доме странных людей и существ неизвестного происхождения.
Финал седьмого сезона «Рика и Морти» стал одной из самых известных серий за всю историю шоу, заработав лучший рейтинг на IMDb за многие годы и завершив самую длинную сюжетную линию. Теперь же, пишет Screenrant, авторы вольны следовать в любом направлении.
В октябре «Рика и Морти» продлили еще на два сезона. Шоу продолжит выходить как минимум до 2029 года.
«Рик и Морти» повествует о циничном безумном ученом Рике Санчесе и его робком внуке Морти Смите, которые живут между бытовой рутиной и странными межпространственными приключениями на летающей тарелке.