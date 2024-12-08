Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»

В сети появился тизер восьмого сезона «Рик и Морти» в озвучке Сыендука. Премьера новых серий на телеканале Adult Swim запланирована на 2025 год.

В минутном отрывке Рик Санчес рассматривает разных кандидатов на роль Смита, отца Морти. Персонажи не ладят друг с другом, поэтому для семейства становится полным удивлением, когда они обнаруживают в своем доме странных людей и существ неизвестного происхождения.

Финал седьмого сезона «Рика и Морти» стал одной из самых известных серий за всю историю шоу, заработав лучший рейтинг на IMDb за многие годы и завершив самую длинную сюжетную линию. Теперь же, пишет Screenrant, авторы вольны следовать в любом направлении.

В октябре «Рика и Морти» продлили еще на два сезона. Шоу продолжит выходить как минимум до 2029 года.