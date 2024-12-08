Ozon хочет нанимать работников из Индии

Ozon ищет агентства для помощи в оформлении и доставке новых работников из Индии. Об этом сообщает RB.ru со ссылкой на документы компании.

Юрлицо маркетплейса ООО «Интернет решения» ищет исполнителей, которые займутся оформлением билетов для деловых поездок кандидатов и сотрудников ООО «Озон Комьюнити» (подразделение Ozon, занимающееся вахтовым персоналом), пишет издание. В рамках одного контракта необходимо оформлять билеты примерно для 150–300 человек, которые в течение нескольких месяцев прибудут из Индии и других стран.

«Сейчас работодатели все больше и больше смотрят в сторону работников из таких стран как Индия, Непал, Бангладеш, Северная Корея, Кения. <…> Соискатели из Индии претендуют как на неквалифицированные, так и на более продвинутые вакансии. Речь идет о таких позициях, как инженеры, врачи, юристы. Особым спросом пользуются специалисты по IT-технологиям», — пояснила интерес к индийским кадрам директор Ancor Industry Наталья Колесникова.

Тенденцию эксперт объяснила дефицитом кадров на российском рынке. По ее словам, трудовые мигранты из Индии, где большая часть людей «живет довольно бедно», не могут получить там работу и стремятся повысить свой уровень жизни.