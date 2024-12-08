Вышел трейлер второго сезона «Разделения»

Марк Скаут вернулся на работу в Lumon Industries после попытки нарушить протокол компании, где сотрудники забывают о своем прошлом и мире вне стен офиса. В конце прошлого сезона стало известно, что жена главного героя Джемма (Дичен Лахман) на самом деле все еще жива — в Lumon Industries она работает в облике консультантки Кейси. Скауту и его коллегам предстоит узнать, чем же действительно они занимаются на работе.