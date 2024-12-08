Вышел трейлер второго сезона «Разделения»

Вышел полноценный трейлер второго сезона сериала «Разделение» на Apple TV+. Релиз назначен на 17 января 2025 года.
Марк Скаут вернулся на работу в Lumon Industries после попытки нарушить протокол компании, где сотрудники забывают о своем прошлом и мире вне стен офиса. В конце прошлого сезона стало известно, что жена главного героя Джемма (Дичен Лахман) на самом деле все еще жива — в Lumon Industries она работает в облике консультантки Кейси. Скауту и его коллегам предстоит узнать, чем же действительно они занимаются на работе.
Во второй сезон вернутся Адам Скотт, Бритт Лоуэр, Трамелл Тиллман, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дичен Лакман, Джон Туртурро, Кристофер Уокен и Патриция Аркетт. В новом сезоне появятся и новые работники — их сыграли Гвендолин Кристи, Боб Балабан, Алиа Шокат и Робби Бенсон. Десять эпизодов «Разделения-2» снял режиссер Бен Стиллер.