Аня Тейлор-Джой стоит на страже у врат ада в трейлере «Ущелья»

Тейлор-Джой и Теллер сыграли элитных снайперов Драса и Леви, которые охраняют посты по разные стороны глубокого, строго засекреченного ущелья, которое защищает мир от таинственного зла, таящегося внизу. Им запрещено общаться с внешним миром и даже друг с другом, но вскоре им становится скучно, и они начинают флиртовать с биноклями и блокнотами, как в клипе Тейлор Свифт. Когда Драса пытается перелететь к Драсе на канате, то обрывается и падает вниз — и напарница отправляется на его поиски.