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Аня Тейлор-Джой стоит на страже у врат ада в трейлере «Ущелья»

Сегодня в 21:52
Фото: Apple TV

Apple Films выпустила трейлер боевика «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в главных ролях. Премьера на стриминге состоится 14 февраля, в День всех влюбленных, передает Deadline.

Тейлор-Джой и Теллер сыграли элитных снайперов Драса и Леви, которые охраняют посты по разные стороны глубокого, строго засекреченного ущелья, которое защищает мир от таинственного зла, таящегося внизу. Им запрещено общаться с внешним миром и даже друг с другом, но вскоре им становится скучно, и они начинают флиртовать с биноклями и блокнотами, как в клипе Тейлор Свифт. Когда Драса пытается перелететь к Драсе на канате, то обрывается и падает вниз — и напарница отправляется на его поиски.

Сценарий «Ущелья» написал Зак Дин, а режиссером выступил Скотт Дерриксон. Помимо Тейлор-Джой и Теллера, в фильме снялась Сигурни Уивер в роли правительственной чиновницы.

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