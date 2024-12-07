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Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков»

Сегодня в 19:55
Фото: Crunchyroll/YouTube

В сети появился трейлер аниме «Ночь живых кошаков» («Nyaight of the Living Cat») по мотивам одноименной манги. Премьера состоится в 2025 году на Crunchyroll, передает Deadline.

«Ночь живых кошаков» рассказывает историю таинственного вируса, который превращает людей, прикасающихся к представителям семейства кошачьих, в кошек, в результате чего по всему миру вспыхивает Мяудемия.

Режиссером «Ночи живых кошаков» выступил Томохиро Камитани, сценарий написал Синго Ириэ, а дизайн персонажей создал Такао Маки. Производством сериала занимается студия OLM, стоящая за медиафраншизой Pokémon.

«Это ужасно, но Мяудемию больше не остановить. Пришло время человечеству посвятить и тело, и душу кошкам. Сопротивление бесполезно. Примите это, откиньтесь назад, смотрите в тишине, позвольте этим маленьким лапкам размять вас и обретите счастье. Каждый сотрудник, задействованный в этом проекте, включая всех актеров озвучивания, превратились в кошек. Теперь ваша очередь стать кошкой», — сказал исполнительный директор Такаси Миике.

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