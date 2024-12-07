Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков»

«Ночь живых кошаков» рассказывает историю таинственного вируса, который превращает людей, прикасающихся к представителям семейства кошачьих, в кошек, в результате чего по всему миру вспыхивает Мяудемия.

«Это ужасно, но Мяудемию больше не остановить. Пришло время человечеству посвятить и тело, и душу кошкам. Сопротивление бесполезно. Примите это, откиньтесь назад, смотрите в тишине, позвольте этим маленьким лапкам размять вас и обретите счастье. Каждый сотрудник, задействованный в этом проекте, включая всех актеров озвучивания, превратились в кошек. Теперь ваша очередь стать кошкой», — сказал исполнительный директор Такаси Миике.