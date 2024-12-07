Начинающая писательница резко стала популярной из‑за обычного твита

Начинающая писательница Вики Болл из Великобритании неожиданно стала популярной в соцсетях из‑за твита. Она написала, что ей удалось продать две свои книги, и привлекла внимание тысяч пользователей, передает The Guardian.

48-летняя жительница Колчестера написала два романа — «Беспомощность» и «Покинутая», — которые представила на встрече писателей в Челмсфорде. После этого женщина написала на своей странице в X: «Продала 2 книги 😁😁». Она отметила, что для нее это успех, поскольку на других мероприятиях ранее ей не удавалось продать ни одной.

К моменту написания заметки ее пост набрал более 24 млн просмотров и 745 тыс. лайков. Триллер «Беспомощность» взлетел на вершину рейтинга бестселлеров Amazon и занял третье место в списке «подростковой и юношеской литературы о сексуализированном насилии». Болл рассказала, что ей пишут в соцсетях из разных стран мира и сообщают, что купили ее книгу.

«Я поражена и очень благодарна за все ваши лайки, комментарии и покупки 🥰», — ответила Болл тем, кто ее поддержал.

Болл работает в Университете Эссекса и учится в магистратуре по творческому письму. Она написала «Беспомощность» во время карантина из‑за COVID-19 в 2020 году. В основном она писала по выходным в своей гостиной, с ноутбуком на коленях, в доме, в котором она живет с мужем и двумя дочерьми.