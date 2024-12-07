РКН может ограничить работу восьми зарубежных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор может ограничить на территории РФ работу нескольких зарубежных хостинг-провайдеров. Они в не соблюдают местные законы, передают заявление ведомства «Ведомости».

Восемь иностранных компаний не подали заявку на включение в российский реестр провайдеров хостинга: Amazon Web Services, GoDaddy, HostGator, Kamatera, Ionos, Network Solutions, DigitalOcean и Hetzner Online. РКН утверждает, что их работа должна быть ограничена, поскольку она создает «риски, которым подвергаются размещенные на их мощностях ресурсы».

Эти компании не выполняют требования законодательства РФ, но продолжают оказывать услуги российским пользователям, пояснили в РКН. В Роскомнадзоре порекомендовали организациям отказаться от услуг перечисленных фирм и перейти на сервера компаний из реестра ведомства (всего там более 400 поставщиков услуг) — ради безопасности.