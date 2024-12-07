В топ фильмов у российских пиратов в ноябре попали «Джокер-2» и «Апокалипсис Z»

Список самых популярных фильмов у российских пиратов возглавил триллер «Ячейка 234», сообщают «Бюллетень кинопрокатчика» и F.A.С.С.T.

«Ячейка 234» рассказывает о работнике склада и его жестокой борьбе с бандитами. Следом за ней идут испанский боевик «Апокалипсис Z: Начало конца» и байопик о молодости Дональда Трампа «Ученик».

Замыкают пятерку пиратских лидеров «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Феником и Леди Гагой и криминальная комедия «Братья» с Джошем Бролином и Питером Динклэйджом. Остальные места заняли «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Деревенские против пришельцев», «Оно слушает», «Улыбка-2» и «Рейган».

В октябре, по данным «Бюллетень кинопрокатчика» и F.A.С.С.T., лидером у пиратов стал боди-хоррор «Субстанция». «Афиша Daily» собирала лучшие мемы, которые породил трейлер фильма.