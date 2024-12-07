Россиянка выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти вещи из Дубая

Россиянка полностью выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти в Москву вещи из Дубая. Из‑за этого остальные пассажиры рейса дожидались, когда их чемоданы прилетят вслед за ними, сообщает телеграм-канал Mash.

Рейс «Победы» приземлился в аэропорту Внуково 5 декабря. На борту оказались 50 коробок с люксовыми товарами. Пассажиры самолета остались дожидаться своего багажа и личных вещей — это заняло более 16 часов.

Один из подписчиков Mash рассказал, что привезла коробки с дорогими вещами знаменитость, но имени ее называть не стал. Как пишет телеграм-канал, вещи из самолета таскали ее личные помощники, пока другие пассажиры больше пяти часов оформляли документы на утерянный багаж, потому что их вещи не вернулись даже не следующем рейсе.

Неизвестная селебрити тоже не досчиталась своих вещей. Изначально она планировала привезти 137 коробок с одеждой: остаток прибывал в Москву на следующих рейсах.