Россиянка выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти вещи из Дубая

Сегодня / 10:45
Бретт Голдстайн может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», Марк Стронг — Дамблдора
Сегодня / 15:56
В топ фильмов у российских пиратов в ноябре попали «Джокер-2» и «Апокалипсис Z»
Сегодня / 13:40
Петербуржец подал в суд на администрацию города за проигнорированные эскизы и потерянное время
Сегодня / 12:58
Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»
Сегодня / 12:35
Президент Южной Кореи извинился за военное положение
Сегодня / 11:31
Павел Дуров дал показания по существу дела во французском суде
Сегодня / 09:27
Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета из‑за учений РКН
Сегодня / 08:42
Силовики устроили рейды в «Центральной станции», «Систерс» и Bizarre
Сегодня / 02:50
«Я не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приемной семье повлияло на него
Сегодня / 02:00
Адам Скотт и Даниель Дедуайлер присоединятся к комедийному триллеру «Спасители»
Сегодня / 01:16
Падди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи
Сегодня / 00:28
Хью Грант признался, что подарил коробку сигар подростку-актеру из сериала «Отыграть назад»
Вчера / 23:35
Джозеф Гордон-Левитт снимет ИИ-триллер с Энн Хэтэуэй
Вчера / 22:58
В конце декабря в Москве пройдут показы новогоднего спектакля «Не скажу»
Вчера / 22:56
Эмбер Херд ждет второго ребенка
Вчера / 22:10
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Вчера / 21:55
Победитель турнира по Excel из Канады получил 5000 долларов
Вчера / 21:12
Тиктокерша предложила игнорировать посты знаменитостей в соцсетях. Ее идею подхватили
Вчера / 21:05
Джордж Р.Р.Мартин не знает, закончит ли когда‑нибудь «Ветра зимы»
Вчера / 20:56
Адам Скотт и Даниель Дедуайлер снимутся в мрачной комедии «The Saviors»
Вчера / 20:55
Цены на проезд в Москве вырастут с 2 января
Вчера / 20:45
Wildberries может снять с продажи аромаингаляторы, набравшие популярность у детей
Вчера / 20:37
Джаррел Джером из «Неукротимого» тренировался по 14 часов в день, чтобы сыграть чемпиона по борьбе
Вчера / 20:11
Парень сделал девушке предложение с помощью вертолета, который написал в небе фразу «Marry me»
Вчера / 19:55
Ресторан «Коллектив Наркомфин» закрывается
Вчера / 19:20
Звезда «Американской семейки» Джули Боуэн снимется в комедии «Вкус»
Вчера / 19:00
ИИ-приложение, предсказывающее дату смерти, завоевало популярность у сторонников ЗОЖ
Вчера / 18:59
Baza: фильм про «Руки вверх!» удалят со стримингов из‑за суда по поводу песен
Вчера / 18:23
Анджелина Джоли призналась, что мечтала открыть похоронное бюро
Вчера / 17:58
Белый холст выставили на аукцион за 1,5 млн долларов
Вчера / 17:27
В Калифорнии робот-пылесос сбежал из дома после землетрясения
Вчера / 16:10
Николас Холт рассказал, что Роберт Эггерс запрещал актерам шевелить бровями на съемках «Носферату»
Вчера / 15:50
«Ветер крепчает» выйдет в повторный российский прокат 16 января
Вчера / 15:09
Заказы с Wildberries будут выдавать в газетных киосках
Вчера / 15:09
Умерла японская актриса и певица Михо Накаяма

Россиянка выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти вещи из Дубая

Сегодня в 14:53
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Россиянка полностью выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти в Москву вещи из Дубая. Из‑за этого остальные пассажиры рейса дожидались, когда их чемоданы прилетят вслед за ними, сообщает телеграм-канал Mash.

Рейс «Победы» приземлился в аэропорту Внуково 5 декабря. На борту оказались 50 коробок с люксовыми товарами. Пассажиры самолета остались дожидаться своего багажа и личных вещей — это заняло более 16 часов.

Один из подписчиков Mash рассказал, что привезла коробки с дорогими вещами знаменитость, но имени ее называть не стал. Как пишет телеграм-канал, вещи из самолета таскали ее личные помощники, пока другие пассажиры больше пяти часов оформляли документы на утерянный багаж, потому что их вещи не вернулись даже не следующем рейсе.

Неизвестная селебрити тоже не досчиталась своих вещей. Изначально она планировала привезти 137 коробок с одеждой: остаток прибывал в Москву на следующих рейсах.

В октябре Минтрансу РФ предложили дать пассажирам возможность самим регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Для этого понадобятся автоматизированные системы в терминалах, где путешественники будут получать электронную бирку, которую хотят приравнять к бумажной.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами