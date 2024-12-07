Петербуржец подал в суд на администрацию города за проигнорированные эскизы и потерянное время

Житель Петербурга подал в суд на правительство города за потраченное время. В течение 18 лет он отправлял в Смольный эскизы мостов, а недавно потребовал 10 млн рублей за игнор. О курьезном иске рассказала руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Между 2005 и 2023 годам Пердсбай Кунниязов отправил городской администрации пять адресов строительства мостов через р. Большая Нева с эскизными вариантами, предложил строить кольцевые дороги, с переходами через ж/д пути, с пересечениями через улично-дорожную сеть, разные варианты транспортных развязок разных уровней для городских условий, а также соединить улицы в разных районах города без пересечения друг с другом.

Эти инженерные проекты истец отправлял в надежде на трудоустройство и благоустройство, но за 18 лет мужчина не получил ни ответа, ни исполнения проектов. За эти годы и потраченные впустую силы он потребовал взыскать городских властей компенсацию морального вреда.

Впрочем, суд занял сторону ответчика. В решении судья отметил, что Кунниязов не смог доказать ни факт противоправного поведения руководства Петербурга, ни выявил причинно-следственную связь между поведением ответчика и наступившим моральным вредом. Кроме того, он не продемонстрировал неблагоприятных последствий молчания от администрации. Это дало суду основания не считать его права и законные интересы нарушенными и требующими судебного восстановления.