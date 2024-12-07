Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле». Публикация запланирована на 3 июля 2025 года, сообщает The Guardian.

Книга получила название «Влюбленные мужчины» («Men in Love»). Она продолжит историю персонажей из оригинального романа — Рентоне (Рыжий), Мерфе (Картошка), Уильямсоне (Больной) и Бегби (Франко). По сюжету группа друзей пытается побороть зависимость от героина и найти спасение в любви.

«Я очень, очень рад возвращению этих персонажей», — сказал Уэлш. В новой книге главным героям будет около двадцати пяти лет, которые Уэлш описал как «интереснейшее время в жизни мужчин», которые начинают «всерьез воспринимать романтические поиски», поскольку «впервые осознают собственную смертность».

По словам Уэлша, книга рассказывает о выходцах из рабочего класса, «у которых насыщенная эмоциями жизнь», и это редко встречается в художественной литературе. Писатель считает, что они «обычно просто случайные персонажи, которые говорят со смешным акцентом и развлекают буржуазию».