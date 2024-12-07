Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес согражданам извинения за введенное и отмененное военное положение. В телеобращении он пообещал «больше не предпринимать подобных шагов». Его слова передает государственное агентство «Рёнхап».

«Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, должно быть, были очень удивлены», — произнес Юн в обращении, которое было показано за несколько часов до парламентского голосования об импичменте.

Лидер страны пояснил, что ввел военное положение от «отчаяния» и признал, что внезапное решение вызвало «беспокойство и неудобства».

«Я не буду избегать юридической и политической ответственности, связанной с объявлением военного положения», — отметил глава государства. Также он пообещал отдать право решить его судьбу правящей партии «Сила народа», от которой был избран.

В Национальном Собрании Кореи прошло голосование об отстранении Юна от должности. Депутаты от «Силы народа», занимающие большинство в парламенте, на него не пришли, пишет Reuters. Для принятия решения об импичменте оппозиции были нужны хотя бы восемь голосов от этой партии.

Кроме того, парламент отклонил законопроект о начале расследования в отношении жены президента, ее собирались проверить на причастность к коррупции и вмешательство в выборы. До событий четверга президент Юн наложил вето на три законопроекта о начале расследования в отношении нее.

Недолгое военное положение было введено Юном в четверг. Он обосновал решение тем, что оппозиционные партии пользуются парламентским процессом, чтобы ввергнуть страну в кризис.