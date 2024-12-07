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Павел Дуров дал показания по существу дела во французском суде

Сегодня в 11:31
Фото: Du Rove's Channel / Telegram

Павел Дуров впервые дал показания по существу дела об использовании Telegram в преступной деятельности. Об этом сообщило 20minutes со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Основатель мессенджера приехал в суд с адвокатами и отказался от комментариев для СМИ. Журналистам он лишь сказал, что «верит во французское правосудие».

Один из адвокатов предпринимателя Давид-Оливье Камински назвал абсурдной позицию обвинения, которое настаивает на причастности его клиента к преступлениям, совершаемым через Telegram.

По словам близкого к расследованию источника AFP, происходящее судебное разбирательство положительно повлияло на работу мессенджера во Франции и других странах, а команда приложения стала чаще реагировать на судебные заявки.

Павла Дурова задержали в Париже 24 августа. Через 4 дня ему предъявили обвинения по шести пунктам, включая соучастие в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порно, отказе предоставить информацию властям и администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Основателю Telegram грозит до 10 лет тюрьмы, его освободили под залог в 5 млн евро на время расследования, поместили под судебный надзор и запретили выезжать из Франции.

По словам предпринимателя, в Париже его допрашивали в течение четырех дней и заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми.

После задержания Дурова в работу Telegram внесли несколько изменений. В частности, из сервиса убрали функцию «Люди рядом», из‑за которой были проблемы с мошенниками и ботами, вместо нее появилась функция «Бизнес рядом». Со страницы FAQ Telegram пропала формулировка, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.

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