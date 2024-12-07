HBO продолжает поиск актеров на главные роли в масштабном сериале по «Гарри Поттеру». Издание Deadline узнало еще о четырех кандидатах.

По информации журнала, фаворитом на роль Дамблдора сейчас называют Марка Стронга (известен по роли Мерлина из трилогии Kingsman и молодого Кармайна Фальконе в «Пингвине»). Ранее претендтентом на место директора «Хогвартса» называли обладателя «Оскара» Марка Райлэнса (знаком зрителям «Шпионского моста» и «Суда над чикагской семеркой»).

Роль друга Гарри, лесничего Рубиуса Хагрида может сыграть звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстин.

Наконец, в роли профессора Макгонагалл может появиться актриса и создательница сериала «Заговор сестер Гарви» Шэрон Хорган. Ее конкуренткой называют звезду «Мумии» и «Константина» Рейчел Вайс.

В то же время, к сериалу присоединилась художница по костюмам Холли Уоддингтон, обладательница «Оскара» за работу над «Бедными-несчастными» Йоргоса Лантимоса.

Ранее не неделе сообщалось о возможном появлении Паапу Эссьеду («Банды Лондона») в роли Северуса Снейпа.

Журналисты отмечают, что ни один из актеров пока не получал формального предложения, а добычу информации об утвержденных актерах осложняет высокий уровень секретности и «драконовские соглашения о неразглашении информации, сравнимые с фильмами Marvel» для всех актеров.

Точно известно, что шоураннер проекта Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод хотят видеть на экране персонажей в их «каноничных» возрастах, поэтому, например, Северусу Снейпу в первом сезоне сериала будет 31 год, семья Дурслей также будет представлена более молодой, чем в фильмах о Гарри Поттере. Кроме того, ранее сообщалось, что кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы уже прошли 32 тыс. кандидатов.