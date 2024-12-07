Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета из‑за учений РКН

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Роскомнадзор в рамках учений отключил несколько регионов России от мирового интернета. Зарубежные сервисы перестали работать даже с VPN в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Об этом пишет News.ru.

О сбоях сообщили представители местного интернет-провайдера Ellco. В компании сослались на документ от департамента информационной безопасности Центробанка России. Письмо информирует о проведении РКН учений по отключению от мировой сети.

В тексте сказано, что ведомство управляет сетью Интернет на территории страны, а его руководство запланировало учения по обеспечению «устойчивости, безопасности и целостности функционирования».

«В рамках учений будет отрабатываться сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети „Интернет“ на территории отдельных регионов», — говорится в письме.

В пресс-службе Роскомнадзора «Ура.ру» ответили, что подключение к сети восстановят в течение суток.