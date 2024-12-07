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Силовики устроили рейды в «Центральной станции», «Систерс» и Bizarre

Сегодня в 08:42
Фото: "Систерс" / VK

Московская полиция устроила новые рейды по клубам. В этот раз она пришла в «Центральную станцию», «Систерс» и Bizarre. Об этом пишут «Рен-ТВ» и Mash.

На видео телеканала люди в форме и с автоматами заходят в заведние «Систерс», начинают обыск и заставляют лечь лицом в пол нескольких посетителей. У одного из мужчин нашли курительную трубку, в разговоре с сотрудником «Известий» он признал, что употребляет наркотики, а клуб посещают лесбиянки «чисто из‑за названия, как я понял».

Источник «Известий» уточнил, что в ходе обыска были найдены «десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ».

На фото также есть указания сотрудникам для подготовки приватных зон с названиями «Фетиш найт», «Генг бенг», «Фем.дом» и «Шибаришная»

«Несколько десятков» гостей «Центральной станции» и Bizarre тоже положили лицом в пол, отмечает Mash. Туда приехал ОМОН.

«По нашей информации, на огонёк в ЦС и Bizzare забрели полицейские. Нашли кучу всего запретного: всякие вещества и комнаты для БДСМ», — сказано в посте.

На прошлой неделе в Москве силовики устроили рейды в популярных клубах Arma (ранее был известен под названием «Мутабор») и Mono, а также Inferno. В ходе проверки заведений полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры, обыскали посетителей, несколько человек были задержаны.

6 недель назад полиция приходила в «Центральную станцию» и «Три обезьяны». Около 200 посетителей и сотрудников заведений положили лицом в пол, допросили и проверили у них документы.

Кроме того, в «Станцию» силовики также пытались попасть летом этого года.

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