«Я не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приемной семье повлияло на него

Ирландский актер Барри Кеоган, известный по фильмам «Дюнкерк» и «Убийство священного оленя», рассказал в подкасте Джеймса Кордена «This Life of Mine» о последствиях взросления в приемной семье. Об этом написал Independent.

Артист признался, что его детство привело к «множеству проблем с доверием». Кеоган лишился матери в возрасте 12 лет — она умерла от передозировки героином. Еще до этого Барри и его брат оказались под опекой чужих людей, они сменили 13 семей.

По словам Кеогана, система приемных семей «начинает влиять на вас по мере взросления». «У меня было много проблем с доверием, я никогда не доверял любви, никогда не верил, что кто‑то хочет узнать меня поближе или, скажем, стать моим другом», — пояснил актер.

Он отметил, что столкнулся с «проблемами с привязанностью и отвержением». Чтобы справиться с ними, Барри «работает уже много лет с несколькими терапевтами».

Особенно актуальна эта работа, судя по словам Кеогана, стала для него пару лет назад, когда он стал отцом. Актер подчеркнул, что хоть и «запрограммирован по-другому», старается «быть предельно честным с самим собой», чтобы улучшить себя.

Кеоган задумался, что он демонстрирует своему сыну. «Обычно у людей есть нечто, на что можно опираться, у них есть след или какой‑то опыт с их собственными отцами, но у меня ничего такого нет», — сказал артист.

Он признался, что заимствует некоторые «черты мужчин» у людей, с которыми сталкивается. В качестве примера актер привел своего коллегу по фильму «Банши Инишерина» Колина Фаррелла.