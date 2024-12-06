Адам Скотт и Даниэль Дедуайлер присоединятся к комедийному триллеру «Спасители»

Американский актер Адам Скотт, известный по сериалам «Парки и зоны отдыха» и «Разделение», сыграет в комедийном триллере «Спасители». Об этом сообщил Variety.

В проекте снимется также актриса Даниэль Дедуайлер («Я видел свечение телевизора», «Тилл»). Фильм поставит Кевин Хамедани по сценарию, который он написал вместе с Трэвисом Бетцем.

Текст картины вошел в перечень лучших нереализованных сценарием 2018 года. Теперь он наконец превратится в кино. Финансировать его будут Мэтт Смит и Дэн Гедман из Highway 10.

Фильм расскажет о паре из пригорода, чья жизнь выходит из‑под контроля, когда они сдают в аренду свой гараж. Съемки ленты уже начались в Лос-Анджелесе. Их курируют в качестве продюсеров сам Скотт и его жена Наоми.

Помимо них, продюсированием «Спасителей» занимаются Николас Вайншток и Дивья Д’Cоуза из Invention Studios, Брэдли Галло и Майкл Хелфант из Amasia Entertainment. Исполнительными продюсирами выступают Дэдуайлер, Алисса Роренбек и Джош Сатр.

«Замечательный сценарий Кевина и Трэвиса символизирует тот тип фильмов, который мы стремимся выпускать в Highway 10 — захватывающий детектив с актуальными темами и неожиданным юмором», — заявили Смит и Гедман.