Пэдди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи

Британский актер Пэдди Консидайн, известный по сериалам «Дом Дракона» и «Третий день», снимется в новом проекте Гая Ричи. Об этом сообщил Collider.
Режиссер поставит криминальный сериал для стримингового сервиса Paramount+ и Showtime, в котором примут участие Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Он расскажет о борьбе двух богатых и властных семей.
В актерский состав шоу войдут Джоанн Фроггат («Аббатство Даунтон»), Лара Пулвер («Шерлок»), Энсон Бун («1917»), Мандип Диллон («Девчонки») и Жасмин Джобсон («Птица»). Сериал выйдет на экраны в 2025 году.
Он изначально задумывался как спин-офф шоу «Рэй Донован», но впоследствии стал самостоятельным проектом. Его продюсерами выступили Ричи, Кейт Кокс, Нина Л. Диас, Дэвид С. Глассер, Джез Баттерворт, Ронан Беннетт, Крис Тикиер, Айван Эткинсон, Харди, Дин Бейкер, Роб Беркл, Дэвид Хаткин и Боб Яри.