Пэдди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи

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Британский актер Пэдди Консидайн, известный по сериалам «Дом Дракона» и «Третий день», снимется в новом проекте Гая Ричи. Об этом сообщил Collider.

Режиссер поставит криминальный сериал для стримингового сервиса Paramount+ и Showtime, в котором примут участие Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Он расскажет о борьбе двух богатых и властных семей.

В актерский состав шоу войдут Джоанн Фроггат («Аббатство Даунтон»), Лара Пулвер («Шерлок»), Энсон Бун («1917»), Мандип Диллон («Девчонки») и Жасмин Джобсон («Птица»). Сериал выйдет на экраны в 2025 году.