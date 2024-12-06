Пэдди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи

Вчера / 22:10
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Сегодня / 02:00
Адам Скотт и Даниэль Дедуайлер присоединятся к комедийному триллеру «Спасители»
Сегодня / 00:28
Хью Грант признался, что подарил коробку сигар подростку-актеру из сериала «Отыграть назад»
Вчера / 23:35
Джозеф Гордон-Левитт снимет ИИ-триллер с Энн Хэтэуэй
Вчера / 22:58
В конце декабря в Москве пройдут показы новогоднего спектакля «Не скажу»
Вчера / 22:56
Эмбер Херд ждет второго ребенка
Вчера / 21:55
Победитель турнира по Excel из Канады получил 5 тыс. долларов
Вчера / 21:12
Тиктокерша предложила игнорировать посты знаменитостей в соцсетях. Ее идею подхватили
Вчера / 21:05
Джордж Р.Р.Мартин не знает, закончит ли когда‑нибудь «Ветра зимы»
Вчера / 20:56
Адам Скотт и Даниель Дедуайлер снимутся в мрачной комедии «The Saviors»
Вчера / 20:55
Цены на проезд в Москве вырастут с 2 января
Вчера / 20:45
Wildberries может снять с продажи аромаингаляторы, набравшие популярность у детей
Вчера / 20:37
Джаррел Джером из «Неукротимого» тренировался по 14 часов в день, чтобы сыграть чемпиона по борьбе
Вчера / 20:11
Парень сделал девушке предложение с помощью вертолета, который написал в небе фразу «Marry me»
Вчера / 19:55
Ресторан «Коллектив Наркомфин» закрывается
Вчера / 19:20
Звезда «Американской семейки» Джули Боуэн снимется в комедии «Вкус»
Вчера / 19:00
ИИ-приложение, предсказывающее дату смерти, завоевало популярность у сторонников ЗОЖ
Вчера / 18:59
Baza: фильм про «Руки вверх!» удалят со стримингов из‑за суда по поводу песен
Вчера / 18:23
Анджелина Джоли призналась, что мечтала открыть похоронное бюро
Вчера / 17:58
Белый холст выставили на аукцион за 1,5 млн долларов
Вчера / 17:27
В Калифорнии робот-пылесос сбежал из дома после землетрясения
Вчера / 16:10
Николас Холт рассказал, что Роберт Эггерс запрещал актерам шевелить бровями на съемках «Носферату»
Вчера / 15:50
«Ветер крепчает» выйдет в повторный российский прокат 16 января
Вчера / 15:09
Заказы с Wildberries будут выдавать в газетных киосках
Вчера / 15:09
Умерла японская актриса и певица Михо Накаяма
Вчера / 14:59
«28 лет спустя» обзавелся постером и датой релиза
Вчера / 14:59
Премьера «Мамонтов» собрала в «Кибердоме» актеров, комиков и олимпийскую чемпионку
Вчера / 14:01
Financial Times раскритиковали за «извинение» перед биткоинерами
Вчера / 13:41
Dragon Age: The Veilguard стала игрой года по версии Time
Обновлено вчера в 13:40
«Прямая линия с Путиным» пройдет 19 декабря
Вчера / 11:56
Исландия разрешила охоту на китов до 2029 года
Вчера / 10:50
Книги подорожают на 7–10% в следующем году
Вчера / 10:18
ABC работает над спин-оффом сериала «Новичок»
Вчера / 09:51
Второй писатель обвинил создателей фильма «Не смотрите наверх» в нарушении авторских прав
Вчера / 09:47
В Москве отказались от новогодних фейерверков

Пэдди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи

Сегодня в 01:16
Фото: paddy_considine

Британский актер Пэдди Консидайн, известный по сериалам «Дом Дракона» и «Третий день», снимется в новом проекте Гая Ричи. Об этом сообщил Collider.

Режиссер поставит криминальный сериал для стримингового сервиса Paramount+ и Showtime, в котором примут участие Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Он расскажет о борьбе двух богатых и властных семей.

В актерский состав шоу войдут Джоанн Фроггат («Аббатство Даунтон»), Лара Пулвер («Шерлок»), Энсон Бун («1917»), Мандип Диллон («Девчонки») и Жасмин Джобсон («Птица»). Сериал выйдет на экраны в 2025 году.

Он изначально задумывался как спин-офф шоу «Рэй Донован», но впоследствии стал самостоятельным проектом. Его продюсерами выступили Ричи, Кейт Кокс, Нина Л. Диас, Дэвид С. Глассер, Джез Баттерворт, Ронан Беннетт, Крис Тикиер, Айван Эткинсон, Харди, Дин Бейкер, Роб Беркл, Дэвид Хаткин и Боб Яри.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами