Хью Грант признался, что подарил коробку сигар подростку-актеру из сериала «Отыграть назад»

Британский актер Хью Грант, известный по фильмам «Ноттинг-хилл» и «Реальная любовь», подарил коробку сигар подростку, который сыграл с ним в сериале «Отыгарть назад». В этом он признался в интервью Vanity Fair.

Грант вспомнил, как сделал подарок актеру Ноа Джупа после завершения работы над шоу. Джупа исполнил в сериале роль сына персонажа Гранта, ему в то время было 11 лет. Подарок привел мать молодого артиста в ярость.

В ходе интервью Грант обсудил с другим своим коллегой, Николасом Холтом, создание фильма «Мой мальчик» — в нем актеры снялись вместе. Холт тогда был еще ребенком. На память о съемках Грант подарил ему набор клюшек для гольфа.

Холт признался, что он так и не научился хорошо играть в гольф. По словам актера, он «ужасен» в этой игре. Тем не менее, Холт остался доволен подарком старшего товарища. Это был «очаровательный» подарок, отметил артист.

Холт добавил, что работа с Грантом серьезно повлияла на то, каким он стал человеком и актером. По мнению Холта, в сериале «Великая» он неосознанно использовал некоторые манеры Гранта.