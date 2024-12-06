Джозеф Гордон-Левитт снимет ИИ-триллер с Энн Хэтэуэй

Американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт, известный по фильму «Страсти Дон Жуана» и сериалу Мистер Кормен», поставит ИИ-триллер с Энн Хэтэуэй в главной роли. Об этом сообщил Deadline.

У картины пока нет названия. Ее выпустит продакшн-компания T-Street Productions Райана Джонсона и Рэма Бергмана. Сценарий проекта написал Гордон-Левитт вместе с Кираном Фицджеральдом, работавшим ранее над «Сноуденом» Оливера Стоуна.

Истории, которая легла в основу сценария, придумала актриса Наташа Лионн, которую можно было видеть в фильме «Его три дочери» и сериале «Оранжевый — хит сезона». Она ранее работала с Джонсоном над сериалом «Покерфейс».

Гордон-Левитт сотрудничал с Джонсоном еще в 2005 году. Он снялcя в режиссерском дебюте создателя T-Street Productions — фильме «Кирпич». Позднее актер также появлялся в «Петле времени» и все том же «Покерфейсе».