В конце декабря в Москве пройдут показы новогоднего спектакля «Не скажу»

25, 26 и 28 декабря в театральном центре «На Страстном» пройдут показы спектакля «Не скажу» по одноименной пьесе Александра Цыпкина. Режиссерами постановки выступили Григорий Артамонов и Семен Барков.

Цыпкин написал и выпустил рассказ «Не скажу» в канун 2019 года — его со сцены прочел Константин Хабенский. Премьера двухчасовой лирической комедии на сцене прошла в декабре 2022 года в центре «На Страстном».

«Самое удивительное в спектакле „Не скажу“ — это сидящие в зале мужчины со слезами на глазах в трогательном, счастливом финале. Так, конечно, только Цыпкин умеет раскачать эмоции», — поделилась впечатлением актриса Светлана Ходченкова.

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