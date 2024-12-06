В конце декабря в Москве пройдут показы новогоднего спектакля «Не скажу»

25, 26 и 28 декабря в театральном центре «На Страстном» пройдут показы спектакля «Не скажу» по одноименной пьесе Александра Цыпкина. Режиссерами постановки выступили Григорий Артамонов и Семен Барков.
Цыпкин написал и выпустил рассказ «Не скажу» в канун 2019 года — его со сцены прочел Константин Хабенский. Премьера двухчасовой лирической комедии на сцене прошла в декабре 2022 года в центре «На Страстном».
«Самое удивительное в спектакле „Не скажу“ — это сидящие в зале мужчины со слезами на глазах в трогательном, счастливом финале. Так, конечно, только Цыпкин умеет раскачать эмоции», — поделилась впечатлением актриса Светлана Ходченкова.
В спектакле играют Антон Косточкин, Виктор Ворзонин, Ирина Выборнова, Феодор Кирсанов, Екатерина Стеблина, Лиза Климова, Рита Крон, Георгий Перадзе, Дмитрий Чеботарев, Полина Фирсова и Алиса Прохорова.