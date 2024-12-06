Эмбер Херд ждет второго ребенка

Американская актриса Эмбер Херд, известная по фильмам «Аквамен» и «Лига справедливости», готовится к рождению второго ребенка. Об этом сообщил People.

38-летняя артистка, по словам ее представителя, находится на ранней стадии беременности и рада «и за себя, и за Уну Пейдж» — свою трехлетнюю дочь. Кто отец второго ребенка Херд, не уточняется.

В 2021 году, когда актриса родила своего первенца, она отметила, что «хотела сделать это на своих условиях». «Я надеюсь, что мы придем к моменту, когда станет нормой не хотеть кольца, чтобы получить детскую кроватку», — подчеркнула Херд.