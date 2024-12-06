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Победитель турнира по Excel из Канады получил 5 тыс. долларов

Сегодня в 21:55
Фото: Financial Modeling World Cup/YouTube

Майкл Джармен из Канады стал чемпионом мира по работе с электронными таблицами в Microsoft Excel. Он получил призовые 5 тыс. долларов и пояс чемпиона, сообщает PCWorld.

Турнир проходил на арене HyperX в Лас-Вегасе. Против Джармена играли победители прошлых чемпионатов и множество признанных профессионалов по работе в Excel. В финал вышли 12 конкурсантов, им предстояло выполнить задания, которые отсылали к игре World of Warcraft. Каждое задание давало определенное количество опыта и золота, а на их выполнение давалось ограниченное количество времени.

На ютубе велась семичасовая трансляция.

Пока участники турнира выполняли сложные задания с кучей данных, трансляцию комментировали аналитики, раздавая советы по работе с Excel. Игроки с наименьшим количеством очков постепенно выбывали каждые пять минут.

Финансовому эксперту Джармену удалось победить трехкратного чемпиона в Excel Эндрю Нгаи.

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