Победитель турнира по Excel из Канады получил 5 тыс. долларов

Майкл Джармен из Канады стал чемпионом мира по работе с электронными таблицами в Microsoft Excel. Он получил призовые 5 тыс. долларов и пояс чемпиона, сообщает PCWorld.

Турнир проходил на арене HyperX в Лас-Вегасе. Против Джармена играли победители прошлых чемпионатов и множество признанных профессионалов по работе в Excel. В финал вышли 12 конкурсантов, им предстояло выполнить задания, которые отсылали к игре World of Warcraft. Каждое задание давало определенное количество опыта и золота, а на их выполнение давалось ограниченное количество времени.