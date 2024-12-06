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Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Сегодня в 22:10
Кадр: Cre Film

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне «Мистера и миссис Смит». Об этом сообщил Deadline.

Актер сыграет главную мужскую роль — мистера Смита. Кто станет его партнершей по проекту, неизвестно. Ранее СМИ сообщало, что на центральную женскую роль рассматривали певицу Билли Айлиш, но ее участие в шоу не подтвердилось.

Сериал разрабатывает студия Amazon MGM вместе с продакшн-компанией New Regency. Первый сезон проекта вышел на экраны в феврале 2024 года.

«Мистер и миссис Смит» рассказал о двух незнакомцах-шпионах, которые вынуждены выдавать себя за супружескую пару. Их сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Первый сезон шоу разработали Гловер и Франческа Слоан.

Предполагается, что следующая часть сериала расскажет совершенно новую историю. Слоан вновь станет исполнительным продюсером и шоураннером. Гловер будет исполнительным продюсером.

Марк Эйдельштейн — российский актер, впервые привлекший международное внимание после роли в фильме «Страна Саша». Он также снимался в сериале «Монастырь» и фильме «Сто лет тому вперед».

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