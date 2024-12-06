Цены на проезд в Москве вырастут с 2 января

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 2 января 2025 года. В Дептрансе города утверждают, что с 2011 года сохраняют тарифы «ниже инфляции на 25%».
Как изменятся цены:
- поездка по карте «Тройка» по билету «Кошелек» — 63 рубля вместо 57;
- поездка в метро, по МЦК и в наземном транспорте при оплате банковской картой — 70 рублей вместо 64;
- тариф «Единый» без лимита поездок на месяц — 3070 рублей вместо 2870;
- «Единый» без лимита поездок на год — 22 тыс. рублей вместо 20,5 тыс.
С нового года будет отменен билет «Единый» на 60 поездок. Вместо него предлагают воспользоваться более выгодным билетом «Кошелек», на котором поездки не сгорают в течение 45 дней, а при пересадке с метро, МЦД или МЦК на наземный транспорт появится скидка 50% на следующую поездку.
«По сравнению с другими регионами в Москве пассажиры совершают самые длинные поездки. Вместе с тем стоимость за преодоленное расстояние значительно ниже, чем в других крупных городах страны», — объяснили повышение цен в московском ведомстве.
Тарифы на общественном транспорте в 2023 году повышались дважды: с 2 января и с 15 октября. В 2024-м тарифы менялись 20 мая, отмечает «Коммерсант».