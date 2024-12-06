Цены на проезд в Москве вырастут с 2 января

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 2 января 2025 года. В Дептрансе города утверждают, что с 2011 года сохраняют тарифы «ниже инфляции на 25%».

Как изменятся цены:

поездка по карте «Тройка» по билету «Кошелек» — 63 рубля вместо 57;

вместо 57; поездка в метро, по МЦК и в наземном транспорте при оплате банковской картой — 70 рублей вместо 64;

вместо 64; тариф «Единый» без лимита поездок на месяц — 3070 рублей вместо 2870;

вместо 2870; «Единый» без лимита поездок на год — 22 тыс. рублей вместо 20,5 тыс.

С нового года будет отменен билет «Единый» на 60 поездок. Вместо него предлагают воспользоваться более выгодным билетом «Кошелек», на котором поездки не сгорают в течение 45 дней, а при пересадке с метро, МЦД или МЦК на наземный транспорт появится скидка 50% на следующую поездку.

«По сравнению с другими регионами в Москве пассажиры совершают самые длинные поездки. Вместе с тем стоимость за преодоленное расстояние значительно ниже, чем в других крупных городах страны», — объяснили повышение цен в московском ведомстве.