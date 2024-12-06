Тиктокерша предложила игнорировать посты знаменитостей в соцсетях. Ее идею подхватили

Тиктокерша с ником @heeemaw, чье настоящее имя Анита, предложила пользователям соцсетей перестать реагировать на публикации знаменитостей и посмотреть на их реакцию.

Девушка написала: «Представьте, если мы все просто начнем игнорировать селебрити. Как смехотворно будет, если они постят и получают где‑то 13 лайков». Идея Аниты понравилась ее подписчикам — их у девушки более 20 тысяч.

Они стали обсуждать в комментариях, на каких звездах можно поставить эксперимент. Одной из первых кандидатур стала танцовщица, певица и актриса Джоджо Сива, прославившаяся благодаря реалити-шоу «Мамы в танце».

Среди других возможных «жертв» акции оказались Кайли Дженнер, Бейонсе, Ким Кардашьян и Адам Левин. Пошутить над ними одни пользователи тиктока посчитали забавным. «Они станут бедными, прям как мы», — посчитали другие.

Идея игнорировать знаменитостей вскоре стала вирусной. Блогеры подхватили ее и стали предлагать своей аудитории присоединиться к тренду. В результате некоторые селебрити действительно столкнулись с падением показателей популярности.

Последнее видео Джоджо Сивы в тиктоке, к примеру, набрало лишь 120 тыс. лайков, хотя его посмотрели более 68 млн раз. На других платформах контент артистки, впрочем, не столь заметно потерял в лайках.

В комментариях к посту в тиктоке пользователи призывают друг друга «придерживаться плана». Многие тиктокеры недоумевают, почему кто‑то вообще пишет комментарии, ведь это не считается игнорированием.