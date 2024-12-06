Тиктокерша предложила игнорировать посты знаменитостей в соцсетях. Ее идею подхватили

Тиктокерша с ником @heeemaw, чье настоящее имя Анита, предложила пользователям соцсетей перестать реагировать на публикации знаменитостей и посмотреть на их реакцию.
Девушка написала: «Представьте, если мы все просто начнем игнорировать селебрити. Как смехотворно будет, если они постят и получают где‑то 13 лайков». Идея Аниты понравилась ее подписчикам — их у девушки более 20 тысяч.
Они стали обсуждать в комментариях, на каких звездах можно поставить эксперимент. Одной из первых кандидатур стала танцовщица, певица и актриса Джоджо Сива, прославившаяся благодаря реалити-шоу «Мамы в танце».
Среди других возможных «жертв» акции оказались Кайли Дженнер, Бейонсе, Ким Кардашьян и Адам Левин. Пошутить над ними одни пользователи тиктока посчитали забавным. «Они станут бедными, прям как мы», — посчитали другие.
Идея игнорировать знаменитостей вскоре стала вирусной. Блогеры подхватили ее и стали предлагать своей аудитории присоединиться к тренду. В результате некоторые селебрити действительно столкнулись с падением показателей популярности.
Последнее видео Джоджо Сивы в тиктоке, к примеру, набрало лишь 120 тыс. лайков, хотя его посмотрели более 68 млн раз. На других платформах контент артистки, впрочем, не столь заметно потерял в лайках.
В комментариях к посту в тиктоке пользователи призывают друг друга «придерживаться плана». Многие тиктокеры недоумевают, почему кто‑то вообще пишет комментарии, ведь это не считается игнорированием.
Доберется ли тренд до других звезд, сложно сказать. Пока статистика постов знаменитостей не слишком отличается от привычной. Тем не менее, некоторые пользователи по-прежнему верят в действенность тренда. Он, как они утверждают, напомнил им, что они — сила, от которой зависит успех селебрити.