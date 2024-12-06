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Джордж Р.Р.Мартин не знает, закончит ли когда‑нибудь «Ветра зимы»

Сегодня в 21:05
Фото: Conaco

Писатель Джордж Р. Р.Мартин рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что, возможно, он так и не закончит работу над «Ветрами зимы» — последней книгой «Песнь льда и пламени».

«Ветра зимы» пишутся уже 13 лет и должны были выйти еще в 2014–2015 годах, но писатель откладывал работу над ними. В 2019-м Мартин обещал фанатам дописать книгу к июлю 2020-го, но слова не сдержал — поэтому его хотели запереть в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты.

«К сожалению, я опоздал на 13 лет… Каждый раз, когда я это говорю, я думаю: „Как я мог опоздать на 13 лет?“ Я не знаю, это происходит день за днем», — отметил Мартин на вопрос о «Ветрах зимы».

Однако писатель отметил, что книга все еще находится для него в приоритете. «Многие люди уже пишут для меня некрологи. [Они говорят]: „О, он никогда не закончит“. Может, они и правы. Я не знаю. Сейчас я жив! Я выгляжу вполне жизнеспособным!» — добавил Мартин.

В октябре 2020-го писатель говорил, что на 75% закончил написание романа «Ветра зимы». «Это большая, большая книга. Это сложная книга. Вероятно, эта книга будет больше, чем любой из предыдущих томов серии», — заявлял Мартин. Из его слов можно поклонники сделали вывод, что в книге будет больше 1500 страниц — примерно столько было в «Танце с драконами» и «Буре мечей».

Мартин тогда же добавил, что никогда не врал поклонникам о дате выхода книги, и признался, что порой он «переоценивает свою способность делать дела и недооценивает количество перерывов». Поэтому больше «делать предсказания» насчет сроков писатель не будет.

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