Адам Скотт и Даниэль Дедуайлер снимутся в мрачной комедии «The Saviors». Об этом сообщает Variety.
Фильм расскажет о паре из пригорода, чья жизнь выходит из‑под контроля, когда они сдают свой гараж таинственным арендаторам.
Сейчас лента находится в производстве в Лос-Анджелесе. Режиссером выступает Кевин Хэмедани («Junk»). Он также написал сценарий совместно с Трэвисом Битцем («Лузеры против пришельцев»).
17 января на Apple TV+ выйдет второй сезон «Разделения», в котором Скотт играет главную роль, а также занимает пост исполнительного директора. Сериал рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую их память на рабочую и личную жизнь.