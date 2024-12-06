Адам Скотт и Даниэль Дедуайлер снимутся в мрачной комедии «The Saviors». Об этом сообщает Variety.

Фильм расскажет о паре из пригорода, чья жизнь выходит из‑под контроля, когда они сдают свой гараж таинственным арендаторам.

Сейчас лента находится в производстве в Лос-Анджелесе. Режиссером выступает Кевин Хэмедани («Junk»). Он также написал сценарий совместно с Трэвисом Битцем («Лузеры против пришельцев»).