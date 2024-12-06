Wildberries может снять с продажи аромаингаляторы, набравшие популярность у детей

Wildberries начал проверку ароматических ингаляторов, которые продаются на его сайте. Приборы, набравшие популярность среди несовершеннолетних, могут убрать по итогам проверки, сообщает РБК.

На аромаингаляторы обратил внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав «карманных аксессуаров для носа» с эфирными маслами на наличие запрещенных или ограниченных к обороту веществ.

«Дети скупают аромаингаляторы и кайфуют. Подростки называют их „освежителями для мозга“. Родители не понимают, чем дышат их дети, а учителя обеспокоены. „Карандаши для носа“ стали способом развлечения наших детей, особенно когда они „прям в голову отдают“. Нельзя ждать, пока это станет настоящей эпидемией в школах», — заявил Гусев.

В описаниях к аромаингялаторам указывается, что они оказывают «освежающее, бодрящее действие, снимают усталость, облегчают дыхание, помогают при укачивании, заложенности носа, сонливости и тошноте, а в их состав входят эфирные масла». Гусев подчеркивал, что документов, которые бы подтверждали состав и безопасность товаров, нет.