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Джаррел Джером из «Неукротимого» тренировался по 14 часов в день, чтобы сыграть чемпиона по борьбе

Сегодня в 20:37
Фото: Seven Bucks Productions

Джаррел Джером рассказал, что часами тренировался с Энтони Роблесом — чемпионом колледжа по борьбе, которого он изображает в новом фильме «Неукротимый», чтобы подготовиться к роли.

«Он тренировал меня по 14 часов в день, повторяя одни и те же движения снова и снова. Он учил меня использовать кулаки и руки, растягиваться и тянуться всеми этими различными частями тела. Это было самое физически сложное, что я когда‑либо делал», — сказал он.

В «Неукротимом» рассказывается правдивая история Роблеса, который родился с одной ногой, но его сильный дух и несгибаемая решимость позволили ему бросить вызов трудностям и добиваться своей мечты.

«С поддержкой своей преданной матери Джуди (Лопес) и тренеров Энтони борется с трудностями, чтобы заполучить место в сборной штата Аризона по борьбе», — гласит синопсис.

Фильм стал режиссерским дебютом обладателя премии «Оскар» Уильяма Голденберга, монтажера «Арго». Он также был номинирован на «Оскар» за монтаж фильмов «Игра в имитацию», «Цель номер один» и «Свой человек».

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