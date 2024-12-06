Джаррел Джером из «Неукротимого» тренировался по 14 часов в день, чтобы сыграть чемпиона по борьбе

Джаррел Джером рассказал, что часами тренировался с Энтони Роблесом — чемпионом колледжа по борьбе, которого он изображает в новом фильме «Неукротимый», чтобы подготовиться к роли.

«Он тренировал меня по 14 часов в день, повторяя одни и те же движения снова и снова. Он учил меня использовать кулаки и руки, растягиваться и тянуться всеми этими различными частями тела. Это было самое физически сложное, что я когда‑либо делал», — сказал он.

В «Неукротимом» рассказывается правдивая история Роблеса, который родился с одной ногой, но его сильный дух и несгибаемая решимость позволили ему бросить вызов трудностям и добиваться своей мечты.

«С поддержкой своей преданной матери Джуди (Лопес) и тренеров Энтони борется с трудностями, чтобы заполучить место в сборной штата Аризона по борьбе», — гласит синопсис.