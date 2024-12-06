Ресторан «Коллектив Наркомфин» закрывается

Ресторан «Коллектив Наркомфин» в прачечной Дома Наркомфина закроется 8 декабря. Об этом сообщил читатель телеграм-канала «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».

На сайте и в соцсетях ресторана на момент написания заметки объявления о закрытии нет. Активно обновляться инстаграм*-страница заведения перестала в конце октября.

«Коллектив Наркомфин» на Новинском бульваре открылся 1 июня 2023 года. Ресторан придумали создатели Pharmacie, Kano и The Jib Door. Летом на крыше здания открывалась веранда.

Дом Наркомфина на Новинском бульваре — один из самых ярких памятников эпохи конструктивизма — был построен в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. На протяжении всех лет советской власти дом перестраивался, теряя первоначальный вид. К 2016 году, когда началась реставрация, коммунальный корпус и часть помещений жилого корпуса находились в аварийном состоянии, были утрачены архитектурные и художественные элементы.