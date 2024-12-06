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Звезда «Американской семейки» Джули Боуэн снимется в комедии «Вкус»

Сегодня в 19:20
Фото: itsjuliebowen

Обладательницы премии «Эмми» Джули Боуэн, известная по ситкому «Американская семейка», снимется в комедийном сериале «Вкус». Его выпустит телеканал NBC, сообщил Deadline.

Создателями проекта выступят Джастин Шейнс и Неда Свейс. Они расскажут о сотрудниках популярного кулинарного журнала из Калифорнии. По сюжету издание приобретает технологический магнат из Кремниевой долины, и тогда редактору-традиционалисту приходится работать с молодым и энергичным поваром из TikTok.

Сериал будет состоять из получасовых эпизодов. Боуэн не только исполнит центральную роль, но и выступит исполнительным продюсером шоу наряду с Шейнс и Свейс, а также Рэйчел Филд и Гейл Симмонс.

Ситком разработает компания Universal. Когда начнутся съемки проекта, неизвестно. Когда он выйдет на экраны, пока тоже неясно.

«Американская семейка» — комедийный сериал о трех семьях, который выходил на телеканале ABC c 2009 по 2020 год. В нем снялись, помимо Боуэн, Эд О’Нилл, София Вергара, Тай Баррелл, Джесси Тайлер Фергюсон и другие актеры.

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