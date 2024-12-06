Baza: фильм про «Руки вверх!» удалят со стримингов из‑за суда по поводу песен

Из‑за судебного спора о песнях группы «Руки вверх!» одноименный байопик, который вышел в кино в октябре, пропадет с онлайн-стримингов, пишет Baza.

3 декабря Мосгорсуд принял обеспечительные меры защиты исключительных прав на главные хиты «Руки вверх!», передает телеграм-канал. Речь идет о песнях «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и не только. В фильме про группу можно услышать эти композиции, поэтому на время суда ленту нужно снять с показа на стримингах.

Запрет на размещение байопика «Руки вверх!» прописан в постановлении суда, которое Baza нашел в картотеке. На данный момент фильм доступен в каталогах «Кинопоиска», «Иви», Start и Premiere. На сайте «Кинопоиска» уже указано, что просмотр доступен до 10 декабря. Росконадзор проследит, чтобы решение суда было выполнено.

Как пишет Baza, за права на песни борются основатели группы Сергей Жуков и Алексей Потехин и бывший продюсер Андрей Маликов. Последний утверждает, что права принадлежат ему, поскольку он вкладывал в производство песен собственные деньги. Музыканты же просят суд признать недействительными договоры о передаче исключительных прав.