Парень сделал девушке предложение с помощью вертолета, который написал в небе фразу «Marry me»

Александр из Польши сделал предложение своей девушке Оливии с помощью следа от вертолета на сайте Flightradar24.

Мужчина еще в начале сентября обратился к пилоту вертолета Яцеку с просьбой помочь реализовать идею. Когда наступило 1 декабря — тот самый знаменательный день — Оливия и Александр залезли на заднее сидение вертолета, и примерно через 15 минут после взлета пилот принялся создавать надпись.

Он написал «Marry me» и изобразил рисунок сердца чуть больше чем за час. После этого Яцек подал еле заметный сигнал Александру, который попросил Оливию проверить маршрут полета на Flightradar24.

В тот момент, когда она нашла рейс в своем телефоне, мужчина достал кольца. Оливия удивилась и согласилась стать его женой.

Ранее в сети завирусились 36-летняя Рейчел Хундертмарк и 41-летний Рашад Полк, которые, не сговариваясь, готовили друг другу предложение руки и сердца — и встали на колено в один момент.